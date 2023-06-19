ركاب طائرة بريطانية يعيشون لحظات رعب على ارتفاع 30 ألف قدم

عاش ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لحظات رعب لا يمكن وصفها على ارتفاع 30 ألف قدم، عندما تعرضت الطائرة لأسوأ مطبات هوائية واجهتها رحلات الشركة منذ سنوات، وذلك خلال رحلة من سنغافورة إلى لندن.

طائرة بريطانية

كما تعرض 5 من طاقم الرحلة BA12 لإصابات خطيرة، نتيجة لمطبات هوائية “شديدة ومستمرة” فوق خليج البنغال.

وعانى أحد أفراد طاقم الطائرة من خلع في الكاحل، وخضعت أخرى للتصوير بالرنين المغناطيسي للتحقق من كدمات شديدة في وركها، فيما لا يزال عنصر آخر من الطاقم في المستشفى، بعد إجراء عملية جراحية في الكاحل وعظم الفخذ.

إصابات خطيرة

وخلال الرحلة المرعبة كانت لافتات “ربط حزام الأمان” مضاءة لإلزام الركاب بالجلوس في مقاعدهم، لكن طاقم الطائرة كان يتحرك باستمرار ليقوم بمهامه وطمأنة الركاب، لذلك تعرض أفراده لإصابات خطيرة.

ونتيجة لهذه الاضطرابات، قرر قائد الطائرة العودة إلى سنغافورة وتجنب إكمال الرحلة لهيثرو، فيما تم منح الركاب إقامة فندقية وأعيد حجز تذاكر سفر لهم على متن رحلات لاحقة.

هبطت 5 أقدام وارتفعت مرة أخرى

من جانبه، قال مصدر في الخطوط الجوية البريطانية، إن “شركة الطيران لم تشهد أي شيء من هذا القبيل في السنوات الخمس الماضية، وأن الخطورة كانت كبيرة”، وفق ما نقلته صحيفة “الصن” البريطانية.

وتابع: “كانت الطائرة تهتز فجأة، ثم هبطت 5 أقدام وارتفعت مرة أخرى في حركات اهتزازية غير مريحة”.

كما قال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية للصحيفة: “السلامة أولويتنا دائما. نحن نعتني بطاقمنا بعد أن تعرضت إحدى رحلاتنا لحالة نادرة من الاضطرابات الشديدة”.