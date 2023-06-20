رموز جديدة لأول مرة في مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عن طرح لوحات مميزة وفئات جديدة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.

لوحات مميزة

وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” إن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم بلوحات مميزة جديدة لأول مرة بحرف وحرفين ورقم ورقمين، وذلك من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

تعليمات المزاد الإلكتروني

وأشارت إدارة المرور إلى أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد، وذلك لضمان استكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة وقبل وقت كافٍ من المزاد .

يذكر أن الإدارة العامة للمرور تطرح المزاد للمرة الثانية برموز جديدة عبر مزاد اللوحات الإلكتروني في أبشر.