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قادمًا من وولفرهامبتون

روبن نيفيز أول صفقة لـ الهلال رسميًّا في الميركاتو الصيفي

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
روبن نيفيز أول صفقة لـ الهلال رسميًّا في الميركاتو الصيفي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي دون ذكر مدة العقد.

ويعد نيفيز صاحب الـ26 عامًا أول صفقة يبرمها أزرق الرياض في الميركاتو الصيفي للعام الحالي بعد أن كان الفريق محرومًا من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات؛ وذلك بسبب قضية اللاعب محمد كنو مع النصر.

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مسيرة روبن نيفيز

ولعب نيفيز صاحب الـ 26 عامًا مع فريق وولفرهامبتون منذ عام 2017، وسبق له اللعب مع فريق بورتو البرتغالي خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

وكشفت التقارير أن وولفرهامبتون سيحصل على 55 مليون يورو من الهلال مقابل التعاقد مع نيفيز، بينما سيحصل بورتو على مليون و 900 ألف يورو وهي حق رعاية النادي للاعب في مراحل الناشئين.

روبن نيفيز هلالي - 2

وكان الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو قال: إن روبن نيفيز وقع على عقود انتقاله رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى عام 2026.

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