روبن نيفيز أول صفقة لـ الهلال رسميًّا في الميركاتو الصيفي

كايسيد ورئيس البرلمان البرتغالي يؤكدان: حرية الدين جوهر الإنسانية روبن نيفيز أول صفقة لـ الهلال رسميًّا في الميركاتو الصيفي وزارة الدفاع تكمل استعداداتها وجاهزيتها لخدمة الحجاج الأهلي المصري في ورطة بسبب عمرو السولية لقاء ودي يجمع ولي العهد والسيسي في فرنسا أمريكية تعيش قصة مأساوية بعد ساعة واحدة من زفافها جهود المرور لمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة انخفاض نسبة الأدوية المخالفة 50% خلال موسم الحج الإطاحة بـ 9 أشخاص لترويجهم 149 كيلو قات بالدائر الشرطة الأمريكية تضع الأصفاد في يد طفلة عمرها 10 سنوات
أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي دون ذكر مدة العقد.
ويعد نيفيز صاحب الـ26 عامًا أول صفقة يبرمها أزرق الرياض في الميركاتو الصيفي للعام الحالي بعد أن كان الفريق محرومًا من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات؛ وذلك بسبب قضية اللاعب محمد كنو مع النصر.
ولعب نيفيز صاحب الـ 26 عامًا مع فريق وولفرهامبتون منذ عام 2017، وسبق له اللعب مع فريق بورتو البرتغالي خلال الفترة من 2014 إلى 2017.
وكشفت التقارير أن وولفرهامبتون سيحصل على 55 مليون يورو من الهلال مقابل التعاقد مع نيفيز، بينما سيحصل بورتو على مليون و 900 ألف يورو وهي حق رعاية النادي للاعب في مراحل الناشئين.
وكان الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو قال: إن روبن نيفيز وقع على عقود انتقاله رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى عام 2026.
🎬 من معقل "الذئـاب" إلى #كبير_آسيا 💙#الهلال pic.twitter.com/lAsh8CWCfX
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 23, 2023