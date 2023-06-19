روبن نيفيز في طريقه للهلال حتى 2026

بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيز قريبًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الهلال في الموسم الجديد.

الهلال يتفق مع روبن نيفيز

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن روبن نيفيز وقع على عقود انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى عام 2026، مقابل 55 مليون يورو لنادي وولفرهامتبون.

وأشار رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن روبن نيفيز اجتاز الجزء الرئيسي من الفحوصات الطبية مع نادي الهلال، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة هذا الأسبوع.

وكان برشلونة الإسباني يرغب في الحصول على خدمات روبن نيفيز، وتم الاتفاق على التوقيع لمدة 4 مواسم، إلا أن الصفقة تعثرت، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

وانتقل البرتغالي نيفيز صاحب الـ26 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون في يوليو عام 2017، قادمًا من بورتو، ولعب مع النادي الإنجليزي 253 مباراة.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه

ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.