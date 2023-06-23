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روبن نيفيز يبكي أثناء توديعه جماهير وولفرهامبتون

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
روبن نيفيز يبكي أثناء توديعه جماهير وولفرهامبتون
المواطن - فريق التحرير

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دخل اللاعب البرتغالي روبن نيفيز، لاعب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي السابق، في نوبة بكاء وهو يودع جماهير النادي الإنجليزي، وذلك بعد إعلان انتقاله لنادي الهلال حتى عام 2026.

وقال نيفيز في مقطع فيديو نشره حساب نادي “وولفرهامبتون” عبر “تويتر”: “6 سنوات مع الفريق منهم اللعب في الدوري الإنجليزي في 5 مواسم، وخلال 253 مباراة أحرزت 30 هدفًا، فترة لا تُنسى شكرًا لكم على استقبالكم لي ولأسرتي كواحد منكم”.

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تعليق روبن نيفيز

وأضاف نيفيز وهو يبكي: “فترة لن تُنسى صنعنا فيها تاريخ للنادي، جماهير وولفرهامبتون طريقة دعمكم للنادي غير طبيعية، شكرًا لكم على كل شيء”.

ويعد نيفيز صاحب الـ26 عامًا أول صفقة يبرمها الهلال في الميركاتو الصيفي للعام الحالي بعد أن كان الفريق محرومًا من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات؛ وذلك بسبب قضية اللاعب محمد كنو مع النصر.

روبن نيفيز يبكي - 1

ولعب نيفيز مع فريق وولفرهامبتون منذ عام 2017، وسبق له اللعب مع فريق بورتو البرتغالي خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

وكشفت التقارير أن وولفرهامبتون سيحصل على 55 مليون يورو من الهلال مقابل التعاقد مع نيفيز، بينما سيحصل بورتو على مليون و900 ألف يورو وهي حق رعاية النادي للاعب في مراحل الناشئين.

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