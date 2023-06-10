رودريجو يُحرز الهدف الأول لـ مانشستر سيتي

نجح الإسباني رودريجو في إحراز الهدف الأول لـ مانشستر سيتي الإنجليزي في شباك إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وسدد رودريجو تصويبة قوية لم يرها الحارس الكاميروني أندري أونانا حارس الإنتر في الدقيقة الـ68 وذلك بعد ارتداد الكرة من دفاعات فريق الإنتر.

وكان التعادل السلبي، حسم الشوط الأول بين الفريقين، حيث بدأ مان سيتي، المباراة ضاغطًا بكل قوة حيث كاد في الدقيقة الرابعة يسجل الهدف الأول بعد تسديدة خطيرة على مرمى الكاميروني أونانا حارس إنتر ميلان.

لقب أول يطارده مانشستر سيتي

عاد بعدها النرويجي هالاند ليهدر فرصة إحراز الهدف الأول للسيتي في الدقيقة الـ26، ثم شهدت المباراة في الدقيقة الـ35 خروج اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين من المباراة بداعي الإصابة وحل بدلًا منه اللاعب الإنجليزي فيل فودين في تشكيلة السيتي.

ويسعى فريق السيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يريد إنتر ميلان الفوز باللقب الرابع في تاريخه بعد أن حقق اللقب 3 مرات أعوام 1964 و 1965 و 2010.