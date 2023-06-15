رودي جارسيا يتولى تدريب نابولي

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أعلن نادي نابولي الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق الأول في الموسم الجديد.
وأعلن الحساب الرسمي لنادي نابولي عبر “تويتر” عن تعيين جارسيا مدربًا للفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي.
وكان المدرب جارسيا رحل عن تدريب نادي النصر في شهر إبريل الماضي، بعد خلاف مع مجلس الإدارة السابق برئاسة مسلي آل معمر.
وسبق لـ جارسيا تدريب العديد من الأندية مثل ليون الفرنسي ومارسيليا الفرنسي وروما الإيطالي ونادي النصر.