سلطت التقارير الغربية الضوء على سياسة روسيا الحالية في التعامل مع الصراع في أوكرانيا، بعد مرور عامين على العملية العسكرية في كييف، بدون حسم المعركة لصالح أي من الطرفين.

كارثة السد

وذكر مقال صحيفة “الاندبندنت” البريطانية أن روسيا تتبع سياسة الأرض المحروقة في أوكرانيا. وأوضح المقال أن موسكو تستخدم تلك الاستراتيجية بالأضرار البالغة التي لحقت بسد نوفا كاخوفكا، وفقًا لتصريحات أدلى بها حاكم منطقة خيرسون الذي أشار خلالها إلى أن هذه الكارثة قد تسبب أزمة بيئية وإنسانية لنسبة كبيرة من سكان المنطقة.