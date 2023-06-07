روسيا تحذر من زرع أوكرانيا قنابل قذرة على أراضيها

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حذر جهاز أمن الدولة الروسي، من أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تضع خططًا لزرع قنابل قذرة على الأراضي الروسية.
وقال جهاز أمن الدولة الروسي في بيان: إن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنشأت وحدة جوية لتنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا، مضيفًا أن هذه الوحدة نفذت 5 طلعات وأصابت منشآت للطاقة.
وتتكون القنبلة الإشعاعية أو القنبلة القذرة من متفجرات تقليدية معبأة بمواد مشعة لنشرها في الغبار وقت الانفجار.