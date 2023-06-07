روسيا تحذر من زرع أوكرانيا قنابل قذرة على أراضيها

حذر جهاز أمن الدولة الروسي، من أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تضع خططًا لزرع قنابل قذرة على الأراضي الروسية.

وحدة جوية

وقال جهاز أمن الدولة الروسي في بيان: إن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنشأت وحدة جوية لتنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا، مضيفًا أن هذه الوحدة نفذت 5 طلعات وأصابت منشآت للطاقة.

وتتكون القنبلة الإشعاعية أو القنبلة القذرة من متفجرات تقليدية معبأة بمواد مشعة لنشرها في الغبار وقت الانفجار.