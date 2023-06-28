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لإجلاء دبلوماسيين روس انتهت فترة عملهم

روسيا ترسل طائرة لواشنطن رغم الحظر

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
روسيا ترسل طائرة لواشنطن رغم الحظر
المواطن - فريق التحرير

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سمحت واشنطن، الثلاثاء، لموسكو بإرسال طائرة لإعادة دبلوماسيين انتهت فترة عملهم في العاصمة الأمريكية، وذلك رغم الحظر المفروض على الرحلات الجوية التجارية من روسيا، مطالبة بالمقابل الحكومة الروسية بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”.

روسيا ترسل طائرة

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: “حكومة الولايات المتحدة سمحت للحكومة الروسية بأن ترسل طائرة مستأجرة إلى الولايات المتحدة، لكي يعود على متنها إلى روسيا الدبلوماسيون الروس الذين انتهت فترة عملهم”، فق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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ولم يوضح المتحدّث عدد الدبلوماسيين المعنيين، لكنه أضاف أن بلاده “تنتظر بالمقابل أن تسمح لها روسيا بالاستمرار في تسيير رحلات جوية لنقل الدبلوماسيين الأمريكيين والمؤن اللازمة لسفارتها في موسكو”.

حظر الولايات المتحدة

وفرضت الولايات المتحدة حظرًا على تحليق الطائرات الروسية في مجالها الجوي، في أعقاب العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

 

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