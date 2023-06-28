روسيا ترسل طائرة لواشنطن رغم الحظر وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج العيدية هدايا الأطفال صبيحة العيد بالشمالية طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة انقطاع بث مؤتمر وزيرة الخارجية الألمانية وظهور خطاب بوتين رئيس النواب الأمريكي لا يعتقد أن ترامب أقوى المرشحين للرئاسة الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا الحرس الوطني: منع الافتراش وعكس الاتجاهات مع وصول الحجاج لرمي الجمرات رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
سمحت واشنطن، الثلاثاء، لموسكو بإرسال طائرة لإعادة دبلوماسيين انتهت فترة عملهم في العاصمة الأمريكية، وذلك رغم الحظر المفروض على الرحلات الجوية التجارية من روسيا، مطالبة بالمقابل الحكومة الروسية بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: “حكومة الولايات المتحدة سمحت للحكومة الروسية بأن ترسل طائرة مستأجرة إلى الولايات المتحدة، لكي يعود على متنها إلى روسيا الدبلوماسيون الروس الذين انتهت فترة عملهم”، فق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ولم يوضح المتحدّث عدد الدبلوماسيين المعنيين، لكنه أضاف أن بلاده “تنتظر بالمقابل أن تسمح لها روسيا بالاستمرار في تسيير رحلات جوية لنقل الدبلوماسيين الأمريكيين والمؤن اللازمة لسفارتها في موسكو”.
وفرضت الولايات المتحدة حظرًا على تحليق الطائرات الروسية في مجالها الجوي، في أعقاب العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا في فبراير 2022.