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بسبب تواطؤ الغرب في تفجيرات نوردستريم

روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط
المواطن - فريق التحرير

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والحليف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك أي سبب يمنع موسكو من تدمير كابلات للاتصال تحت البحر لمن وصفهم بأنهم الأعداء بسبب ما قال إنه تواطؤ من الغرب في تفجيرات خطي أنابيب نورد ستريم.

الغرب ينفي تورطه

ولم يتضح بعد الذي حدث بالتحديد لخطي أنابيب نورد ستريم وتنفي حكومات دول غربية تورطها، وأشار بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين في البداية إلى أن روسيا هي المسؤولة عن تفجير خطي الأنابيب.

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وهذا التفسير الغربي رفضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بل ووصفه أيضًا بأنه تفسير أحمق.

روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط

مؤامرة أوكرانية

وفي الأشهر القليلة الماضية، ذكرت صحف أمريكية منها واشنطن بوست ونيويورك تايمز وأيضًا وول ستريت جورنال أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) كانت على علم بوجود مؤامرة أوكرانية لمهاجمة خطي الأنابيب، وينفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهاجمة أوكرانيا لخطي الأنابيب.

وقال ميدفيديف على تطبيق تيليغرام: انطلاقا من التواطؤ المثبت لدول غربية في تفجير خطي نورد ستريم، فلا تحدنا أي قيود حتى الأخلاقية منها لتمنعنا من تدمير كابلات اتصالات أعدائنا بقاع المحيط.

روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط

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