روسي: مباراة الاتحاد في السوبر السعودي أنهت مسيرتي مع النصر

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قال الأرجنتيني أوجستين روسي الحارس السابق للفريق الكروي الأول بنادي النصر: إن خسارة النصر من الاتحاد في السوبر السعودي الموسم الماضي كانت سببًا في توتر العلاقة بينه وبين المدرب الفرنسي السابق رودي جارسيا وإنهاء مسيرته مع النصر.
وتحدث روسي قائلًا لـ Espn: “عند وصولي إلى النصر اضطريت للعب بشكل أساسي في مباراة السوبر، ولم أقدم المستوى المطلوب، مسيرتي انتهت وعلاقتي مع جارسيا توترت”.
وتابع: “علاقتي جيدة مع رونالدو وهو في كل مرة يُخبرنا برغبته في الفوز بالبطولات”.