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روسي: مباراة الاتحاد في السوبر السعودي أنهت مسيرتي مع النصر

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
روسي: مباراة الاتحاد في السوبر السعودي أنهت مسيرتي مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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قال الأرجنتيني أوجستين روسي الحارس السابق للفريق الكروي الأول بنادي النصر: إن خسارة النصر من الاتحاد في السوبر السعودي الموسم الماضي كانت سببًا في توتر العلاقة بينه وبين المدرب الفرنسي السابق رودي جارسيا وإنهاء مسيرته مع النصر.

وتحدث روسي قائلًا لـ Espn: “عند وصولي إلى النصر اضطريت للعب بشكل أساسي في مباراة السوبر، ولم أقدم المستوى المطلوب، مسيرتي انتهت وعلاقتي مع جارسيا توترت”.

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العلاقة مع رونالدو

وتابع: “علاقتي جيدة مع رونالدو وهو في كل مرة يُخبرنا برغبته في الفوز بالبطولات”.

روسي ورونالدو
روسي ورونالدو

 

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