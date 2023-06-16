روسي: مباراة الاتحاد في السوبر السعودي أنهت مسيرتي مع النصر

قال الأرجنتيني أوجستين روسي الحارس السابق للفريق الكروي الأول بنادي النصر: إن خسارة النصر من الاتحاد في السوبر السعودي الموسم الماضي كانت سببًا في توتر العلاقة بينه وبين المدرب الفرنسي السابق رودي جارسيا وإنهاء مسيرته مع النصر.

وتحدث روسي قائلًا لـ Espn: “عند وصولي إلى النصر اضطريت للعب بشكل أساسي في مباراة السوبر، ولم أقدم المستوى المطلوب، مسيرتي انتهت وعلاقتي مع جارسيا توترت”.

العلاقة مع رونالدو

وتابع: “علاقتي جيدة مع رونالدو وهو في كل مرة يُخبرنا برغبته في الفوز بالبطولات”.