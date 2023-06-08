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روشن الراعي البلاتيني لنادي الاتحاد

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
روشن الراعي البلاتيني لنادي الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة روشن عن رعايتها لنادي الاتحاد كراعٍ بلاتيني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها العميد خلال الفترة الماضية.

روشن ترعى نادي الاتحاد

ونشر حساب روشن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لشعار الشركة يُزين قميص العميد، وعلق قائلًا: “يسعدنا الإعلان عن كوننا الراعي البلاتيني لنادي الاتحاد“.

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وعلق الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، عبدالوهاب عابد بعد التوقيع: “الأسبوعان الماضيان كان هناك زخم كبير جدًا في أخبار الاتحاد، وبتوقيع هذه الشراكة مع شركة روشن نطمح لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح أفضل فريق سعودي وعربي”.

نادي الاتحاد وروشن
جانب من توقيع العقد – المصدر @Roshnksa

تألق الاتحاد

وتألق الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، ونجح في التتويج بلقبي كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

الاتحاد بطل دوري روشن
جانب من تتويج العميد – المصدر @ittihad

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لقب دوري روشن السعودي، بعدما أنهى الموسم في الصدارة برصيد 72 نقطة، ليعادل الرقم التاريخي للهلال في الدوري موسم 2019\ 2020، عندما حقق عدد النقاط ذاته.

ونجحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع الفرنسي كريم بنزيما بالأمس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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