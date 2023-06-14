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متمنيًا تسجيلهما لأهداف كثيرة

رومارينيو: كريم بنزيما إضافة للاتحاد

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
رومارينيو: كريم بنزيما إضافة للاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، أن الفرنسي كريم بنزيما سيكون إضافة كبيرة للعميد، متمنيًا ظهورهما بشكل مميز في الموسم الجديد.

رومارينيو يُشيد بصفقة بنزيما

ونجحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في مسيرة دامت لـ14 عامًا، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

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وعلق رومارينيو على انضمام النجم الفرنسي للاتحاد، قائلًا: “كريم بنزيما لاعب رائع وله تاريخ حافل مع كرة القدم، وسيكون إضافة كبيرة جدًا لنادينا، من أجل مساعدتنا للحصول على الألقاب الموسم المقبل”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

وواصل رومارينيو خلال تصريحات لصحيفةUOL البرازيلية، قائلًا: “أتمنى أن يكون هناك تعاون جيد بيني وبين بنزيما، وأن نسجل الكثير من الأهداف”.

وتابع قائلًا: “انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر له تأثير رائع على الدوري، ويشجع اللاعبين العالميين على التواجد في دوري روشن السعودي، وهذا أمر رائع بالنسبة للدوري ويرفع مستوى المنافسة”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

واختتم رومارينيو تصريحاته قائلًا: “لدي عقدي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وكنت في النادي منذ 5 سنوات، وأنا سعيد جدًا ولا يمكنني تصور أي شيء مختلف بخلاف عقدي الحالي”.

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

101 هدف مع الاتحاد

وخطف النجم البرازيلي صاحب الـ32 عامًا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث وصل إلى الهدف رقم 101 في بقميصه مع نهاية الموسم المنقضي، 71 هدفًا منهم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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