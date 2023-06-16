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بعد التعاقد مع كريم بنزيما

رومانو: الاتحاد سيعلن عن صفقة كانتي قريبًا

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
رومانو: الاتحاد سيعلن عن صفقة كانتي قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قد حسمت صفقة انتقال نجم تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كانتي يقترب من الاتحاد

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن كانتي سيلعب الموسم المقبل في صفوف الاتحاد، حيث تم إبرام الصفقة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

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وأشار رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي الاتحاد سيصدر بيانًا ويُعلن من خلاله إتمام صفقة كانتي رسميًا.

كانتي
النجم الفرنسي – المصدر @FabrizioRomano

وينتهي عقد النجم الفرنسي صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن، ليتلقى أكثر من عرض.

ويملك كانتي مسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي مع فريقي ليستر سيتي وتشيلسي، حيث توج بعدد من البطولات، وهي؛ دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس العالم للأندية، كما حصد لقب مونديال 2018 مع فرنسا.

كانتي
النجم الفرنسي

كريم بنزيما اتحادي

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد نجحت في الحصول على توقيع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

ويأمل بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، في مواصلة تألقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز؛ خاصة أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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