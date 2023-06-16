رومانو: الاتحاد سيعلن عن صفقة كانتي قريبًا الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق ماراي أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة في تركيا دعم فرنسا لاستضافة السعودية إكسبو 2030 تطور واضح للعلاقات الثنائية أنمار الحائلي يقترب من رئاسة الاتحاد بعد استبعاد قائمة وليد الشهري تشات جي بي تي يحصل على مقبول بالفلسفة إطلاق نار على وفد وكالة الطاقة الذرية بأوكرانيا تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 30 يونيو الهند على موعد إعصار قوي منتصف الليل مواطن شهم يعطى سيارته لأسرة لا يعرفها تعطلت على طريق عام
يبدو أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قد حسمت صفقة انتقال نجم تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن كانتي سيلعب الموسم المقبل في صفوف الاتحاد، حيث تم إبرام الصفقة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأشار رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي الاتحاد سيصدر بيانًا ويُعلن من خلاله إتمام صفقة كانتي رسميًا.
وينتهي عقد النجم الفرنسي صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن، ليتلقى أكثر من عرض.
ويملك كانتي مسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي مع فريقي ليستر سيتي وتشيلسي، حيث توج بعدد من البطولات، وهي؛ دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس العالم للأندية، كما حصد لقب مونديال 2018 مع فرنسا.
وكانت إدارة نادي الاتحاد قد نجحت في الحصول على توقيع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.
ويأمل بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، في مواصلة تألقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز؛ خاصة أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023.