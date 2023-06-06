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العرض مكون من راتب سنوي قدره 400 مليون يورو

رومانو: الهلال لم يُعدّل عرضه لضم ميسي

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
رومانو: الهلال لم يُعدّل عرضه لضم ميسي
المواطن - فريق التحرير

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ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي الهلال لم يُعدل عرضه الذي قدمه لـ الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك من أجل التعاقد معه خلال صيف العام الحالي.

وقال رومانو عبر حسابه في “تويتر” : ” مصادر مقربة من الهلال نفت تعديل العرض المقدم إلى النجم الأرجنتيني، ولايزال العرض نفسه الذي كان مقدمًا من شهر أبريل الماضي، العرض يقترب من مليار يورو خلال سنتين”.

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وأضاف: ” إنتر ميامي الأمريكي قدم عرضه الأسبوع الماضي، ولانزال ننتظر قرار ميسي”.

تفاصيل راتب ميسي

ومن المنتظر حصول النجم الأرجنتيني على راتب سنوي قدره 400 مليون يورو مع منحه الحقوق التجارية لمدة سنتين، وهذا العرض هو الرسمي والوحيد من الهلال لضم النجم الأرجنتيني”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي الهلال أرسل وفدًا رفيع المستوى إلى العاصمة الفرنسية باريس وذلك لإتمام التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن وفد نادي الهلال سيلتقي بوالد النجم الأرجنتيني، خورخي ميسي ووكيل أعماله في نفس الوقت من أجل إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

ليونيل ميسي وجماهير باريس سان جيرمان

المفاوضات في مرحلتها الأخيرة

وذكرت الوكالة بحسب مصدر تابع لها أن المفاوضات بين الهلال والنجم الأرجنتيني في المرحلة الأخيرة، وأشار إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف يعلن عن الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

 

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