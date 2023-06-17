رومانو: تقدم المفاوضات بين حكيم زياش والنصر

يبدو أن نادي النصر في طريقه لإنهاء صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش، لتدعيم صفوفه هذا الصيف.

تطورات مفاوضات النصر وزياش

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، قبل قليل، أن النصر في مفاوضات متقدمة مع حكيم زياش، مشددًا على أن الاتصالات جارية بين الطرفين حتى الآن.

وأشار رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حكيم زياش يُناقش العرض ومنفتح عليه، مؤكدًا على توقعه بأن تشيلسي سيعرض على العروض المقدمة للاعبه من دوري روشن السعودي.

ولفتت تقارير اليوم إلى أن زياش تلقي عرضًا من نادي النصر، وأكدت أن رئيس مجلس الإدارة سيسافر إلى لندن، للاجتماع مع اللاعب المغربي؛ وإقناعه بقبول العرض.

ولن تكون مهمة النصر سهلة في التعاقد مع حكيم زياش، خاصة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بضمه، وكان قريبًا من حسم الصفقة في يناير الماضي، إلا أن تأخر الإجراءات الإدارية عطل إتمامها.

حكيم زياش يُعاني

ويُعاني زياش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، حيث إنه خاض 904 دقيقة فقط مع في الموسم الماضي، ولم يُسجل أي هدف، وذلك على الرغم من تألقه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ومساهمته في احتلاله المركز الرابع.