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لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

رومانو: تقدم المفاوضات بين حكيم زياش والنصر

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
رومانو: تقدم المفاوضات بين حكيم زياش والنصر
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن نادي النصر في طريقه لإنهاء صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش، لتدعيم صفوفه هذا الصيف.

تطورات مفاوضات النصر وزياش

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، قبل قليل، أن النصر في مفاوضات متقدمة مع حكيم زياش، مشددًا على أن الاتصالات جارية بين الطرفين حتى الآن.

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وأشار رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حكيم زياش يُناقش العرض ومنفتح عليه، مؤكدًا على توقعه بأن تشيلسي سيعرض على العروض المقدمة للاعبه من دوري روشن السعودي.

حكيم زياش
زياش مع تشيلسي – المصدر thesun

ولفتت تقارير اليوم إلى أن زياش تلقي عرضًا من نادي النصر، وأكدت أن رئيس مجلس الإدارة سيسافر إلى لندن، للاجتماع مع اللاعب المغربي؛ وإقناعه بقبول العرض.

ولن تكون مهمة النصر سهلة في التعاقد مع حكيم زياش، خاصة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بضمه، وكان قريبًا من حسم الصفقة في يناير الماضي، إلا أن تأخر الإجراءات الإدارية عطل إتمامها.

حكيم زياش
زياش مع تشيلسي – المصدر football

حكيم زياش يُعاني

ويُعاني زياش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، حيث إنه خاض 904 دقيقة فقط مع في الموسم الماضي، ولم يُسجل أي هدف، وذلك على الرغم من تألقه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ومساهمته في احتلاله المركز الرابع.

حكيم زياش
زياش – المصدر fifa

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