رونالدو: حفل تقديمي في النصر كان مذهلًا

وصف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تقديمه لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالمذهلة، مؤكدًا أنه يشعر بأنه في منزله الآن.

رونالدو سعيد في النصر

وتحدث رونالدو عن بداية تجربته مع النصر، قائلًا: “أتذكر يومي الأول هنا، كنت متوترًا بعض الشيء كما هو متوقع، كان الملعب ممتلئًا وعائلتي معي، في بيئة جديدة”.

وأضاف النجم البرتغالي تصريحاته خلال مقابلة مع حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لكن تغير الوضع الآن، أنا مرتاح ومتأقلم بشكل أكبر، إنها ذكريات جيدة”.

وتابع رونالدو: “أشعر أنني في منزلي الآن.. إنه أمر رائع بكل تأكيد، أتذكر اليوم الأول، الحفل التقديمي كان مذهلًا.. توقعت ما حدث لأنه كان يومًا خاصًا بالنسبة لهم أيضًا بالطبع، وليس فقط بالنسبة لي ولعائلتي”.

وواصل رونالدو قائلًا: “ولكن كان يومًا مختلفًا تمامًا وكنت متفاجئًا جدًا، كان أمرًا مميزًا في العديد من النواحي، بالنسبة لي كانت أحد أفضل لحظاتي في كرة القدم.. ستكون الذكريات جيدة دائمًا عندما تقدم حفلًا بهذه الطريقة”.

وشارك رونالدو في 16 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 18 فرصة، وقام بـ349 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 80%، ولديه 21 مراوغة ناجحة.

النصر وصيفًا

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي، وصيفًا برصيد 67 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد البطل، بعدما نجح في تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر 3 لقاءات.