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المباراة انتهت بفوز البرتغال في تصفيات يورو 2024

رونالدو لـ مصور بعد مباراة البرتغال وآيسلندا: لا تقرِّب الكاميرا لدي تجاعيد!

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
رونالدو لـ مصور بعد مباراة البرتغال وآيسلندا: لا تقرِّب الكاميرا لدي تجاعيد!
المواطن - فريق التحرير

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وجه كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم نادي النصر رسالة طريفة لمصور بعد مباراة البرتغال وآيسلندا أمس الثلاثاء في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

تعليق رونالدو!

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم البرتغالي قبل أن يعقد لقاء إعلاميًا تحدث إلى المصور قائلًا له بعد المباراة وممازحًا إياه: ” لا تُقرب الكاميرا أكثر هناك الكثير من التجاعيد”.

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البرتغال وآيسلندا - كريستيانو رونالدو - 22

وكان نجم نادي النصر سجل هدف الفوز الوحيد للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الـ90 في شباك منتخب آيسلندا.

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