رونالدو لـ مصور بعد مباراة البرتغال وآيسلندا: لا تقرِّب الكاميرا لدي تجاعيد!

الصحة: أكثر من 60 ألف حاجٍّ يتلقَّون الخدمات العلاجية سجن أول طبيب أجرى زراعة قصبة هوائية بالعالم مدرب ريال مدريد السابق على رادار الهلال مقتل 3 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي بالضفة لأول مرة منذ 18 سنة وزير الإعلام: يجب اتخاذ موقف عربي لمواجهة المحتوى المخالف لمبادئنا جامعة أم القرى تطلق الملتقى الثالث لتأهيل المتطوعين في الحج جوندوجان ثاني صفقة يفقدها الهلال في الميركاتو الصيفي 500 كادر أمني لمتابعة سير الحشود في المسجد الحرام اضطرابات مفاجئة في حركة الطيران بسبب تغير المناخ مطار الملك فهد جاهز لاستقبال أكثر من 7500 حاج
وجه كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم نادي النصر رسالة طريفة لمصور بعد مباراة البرتغال وآيسلندا أمس الثلاثاء في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم البرتغالي قبل أن يعقد لقاء إعلاميًا تحدث إلى المصور قائلًا له بعد المباراة وممازحًا إياه: ” لا تُقرب الكاميرا أكثر هناك الكثير من التجاعيد”.
وكان نجم نادي النصر سجل هدف الفوز الوحيد للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الـ90 في شباك منتخب آيسلندا.