رونالدو يطلب ضم نجم مانشستر سيتي إلى النصر

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كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة نادي النصر التحرك للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر موقع El futbolero أن النجم البرتغالي طلب من مسلي آل معمر المرشح لانتخابات النصر التعاقد مع بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وذلك قبل تحرك نادي الهلال لضم اللاعب.
وأشار الموقع إلى أن النصر يخطط لإغراء بيرناردو سيلفا براتب سنوي خيالي لإقناعه بالقدوم واللعب مع رونالدو في أصفر الرياض في الموسم المقبل.
يذكر أن بيرناردو سيلفا كان تُوج مع مانشستر سيتي في موسم 2022/2023 بألقاب ” الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا”.
وسبق لكل من برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب بيرناردو سيلفا في صيف العام الماضي، لكن النجم البرتغالي فضّل البقاء مع مان سيتي.
وتحدث بيرناردو سيلفا عن مستقبله مع مان سيتي في الفترة المقبلة قائلًا: “لا أعلم ماذا سيحدث سوف نرى في الأسابيع المقبلة، حاليًّا أريد الاستمتاع بالفوز بدوري الأبطال”.
جدير بالذكر أن بيرناردو سيلفا يلعب مع مانشستر سيتي منذ عام 2017 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، كما سبق له اللعب في صفوف بنفيكا البرتغالي خلال الفترة من 2013 حتى 2015، كما يلعب سيلفا مع منتخب البرتغال الأول منذ عام 2015.