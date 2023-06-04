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يتضمن خطوط أساس وتخفيضات

رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد
المواطن - فريق التحرير

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قالت وكالة رويترز، اليوم الأحد، إن أوبك+ تناقش اتفاق حزمة كاملة قد يتضمن تخفيضات جديدة للإنتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها لما يصل إلى 2024.

وقالت المصادر إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا تم التوصل إلى اتفاق، علمًا بأن خطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات.

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وفي يونيو 2021، جرى تحديد خط أساس إنتاج الإمارات عند 3.5 مليون برميل يوميا بزيادة 332 ألف برميل، وزيادة خط الأساس لإنتاج الكويت إلى 2.95 مليون برميل يوميا، والعراق إلى 4.8 مليون برميل يوميا بزيادة 150 ألف برميل يوميا لكلا البلدين، اعتباراً من مايو 2022.

رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد

توازن العرض والطلب

ونقلت رويترز عن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في فيينا، قوله إنه واثق في توصل أوبك+ إلى اتفاق، وقال أمس السبت، إن هناك تطلعاً إلى قرار يضمن توازنًا مستدامًا للعرض والطلب.

وتجتمع الدول الرئيسية المنتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، اليوم الأحد، على أعتاب اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستجري مزيدًا من التخفيض على كمية النفط الخام التي توردها للاقتصاد العالمي أم لا.

ولم تفعل التخفيضات السابقة التي أقرها تحالف أوبك بلس سوى منع الأسعار من الانخفاض، ويتم تداول خام برنت القياسي عند حوالي 75 دولارا فقط للبرميل.

الصحف الغربية تصف قرارات أوبك+ بالعدوانية

موقف روسيا

كانت روسيا، أبرز الحلفاء من خارج أوبك، قد أشارت إلى أنها لا ترى حاجة إلى تغيير مستويات الإنتاج، لكنها عادت لتأكد أنها ستعمل مع بقية أعضاء التحالف، على تحديد الأفضل للسوق مع الالتزام بجميع القرارات السابقة، ويدل موقف موسكو على عدم وجود خلافات مع بقية الأعضاء كما أفادت الصحف الغربية في الأيام السابقة.

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