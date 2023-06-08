رويد ينير منزل أنور أبو طالب في جازان

رُزق أنور بن حمود أحمد آل أبو طالب -أحد منسوبي الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة منطقة جازان- بمولود، اتفق وحرمه على تسميته رويد، لينضم لشقيقه حمود.

“المواطن” تبارك لـ أنور أبو طالب بالمولود، وتتمنى أن يكون رويد قرة عين لوالديه.