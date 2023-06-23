Icon

أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان Icon رياح البوارح ترفع أعداد مراجعي المستشفيات Icon إقبال كبير على شراء الأضاحي ببريدة مع قرب عيد الأضحى Icon جريميو يوضح حقيقة اعتزال سواريز Icon تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني Icon الاتفاق يُنافس النصر على صفقة ساديو ماني Icon المسجد النبوي يتهيأ لاستقبال المصلين في آخر جمعة قبل مغادرة الحجاج Icon الليرة التركية تتجه لأسوأ هبوط بعد رفع سعر الفائدة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق هنري Icon مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسبب أمواجاً قد يصل ارتفاعها إلى نحو 3 م

رياح البوارح ترفع أعداد مراجعي المستشفيات

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
رياح البوارح ترفع أعداد مراجعي المستشفيات
المواطن - سعد البحيري

مواضيع ذات علاقة

تسبب رياح البوارح التي تشهدها مساحات واسعة من السعودية خلال هذه الفترة العديد من الآثار السلبية على الإنسان وعلى الأنشطة البشرية بشكل عام بسبب العوالق الترابية التي ترافقها وغيرها من الظواهر السلبية.

آثار رياح البوارح

وكشف أستاذ المناخ سابقًا الدكتور عبدالله المسند عن بعض الجوانب والآثار السلبية التي تسببها رياح البوارح والتي من بينها ما يلي:

قد يهمّك أيضاً
إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في موسم حج 1444

إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في موسم حج 1444

إنقاذ حاج إيراني تعرض لجلطة قلبية حادة

إنقاذ حاج إيراني تعرض لجلطة قلبية حادة

  • تدني مدى الرؤية الأفقية.
  • تسبب أمواجاً قد يصل ارتفاعها إلى نحو 3 م.
  • تلوث الأجواء بالعوالق الترابية.
  • ارتفاع أعداد مراجعي المستشفيات بسبب أمراض الحساسية والربو.
  • تساهم في تسريع زحف الرمال.
  • خسائر مادية جراء عمليات تنظيف المباني المتكررة.

نشاط رياح البوارح

وتابع المسند : وعادة يكون المسرح الجغرافي للبوارح الشمالية والمثيرة للغبار في المنطقة الشرقية، وتتوسع حتى تؤثر على جنوبي العراق، والكويت، وربما تمتد تأثيرها حتى البحرين وقطر و الإمارات خلال شهري يونيو ويوليو .

الأرصاد رياح البوارح

مدة رياح البوارح

وفي وقت سابق قال المسند : إن الرياح الشمالية والشمالية الغربية تبدأ نشاطها عادة في حدود العشر الأولى من شهر يونيو حتى العشر الأخيرة من شهر يوليو، وهذا يتزامن مع ما يسمى بموسم البوارح وتسمى أيضاً مربعانية الصيف، والتي تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو ولمدة أربعين يوماً تقريباً، وإحصائياً ثبت أن العواصف الرملية تزداد إبان مربعانية الصيف في المنطقة الشرقية والعراق والكويت وعلى وجه العموم حوض الخليج العربي، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم