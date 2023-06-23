رياح البوارح ترفع أعداد مراجعي المستشفيات

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تسبب رياح البوارح التي تشهدها مساحات واسعة من السعودية خلال هذه الفترة العديد من الآثار السلبية على الإنسان وعلى الأنشطة البشرية بشكل عام بسبب العوالق الترابية التي ترافقها وغيرها من الظواهر السلبية.
وكشف أستاذ المناخ سابقًا الدكتور عبدالله المسند عن بعض الجوانب والآثار السلبية التي تسببها رياح البوارح والتي من بينها ما يلي:
وتابع المسند : وعادة يكون المسرح الجغرافي للبوارح الشمالية والمثيرة للغبار في المنطقة الشرقية، وتتوسع حتى تؤثر على جنوبي العراق، والكويت، وربما تمتد تأثيرها حتى البحرين وقطر و الإمارات خلال شهري يونيو ويوليو .
وفي وقت سابق قال المسند : إن الرياح الشمالية والشمالية الغربية تبدأ نشاطها عادة في حدود العشر الأولى من شهر يونيو حتى العشر الأخيرة من شهر يوليو، وهذا يتزامن مع ما يسمى بموسم البوارح وتسمى أيضاً مربعانية الصيف، والتي تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو ولمدة أربعين يوماً تقريباً، وإحصائياً ثبت أن العواصف الرملية تزداد إبان مربعانية الصيف في المنطقة الشرقية والعراق والكويت وعلى وجه العموم حوض الخليج العربي، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو.