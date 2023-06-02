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تبدأ من ظهور طالع الثريا

رياح البوارح مدتها 40 يومًا وذروتها في يونيو

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
رياح البوارح مدتها 40 يومًا وذروتها في يونيو
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المواطن - فريق التحرير

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توقع أستاذ المناح في جامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند أن تشهد رياح البوارح ذروتها خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.

رياح البوارح

وقال المسند إن الرياح الشمالية والشمالية الغربية تبدأ نشاطها عادة في حدود العشر الأولى من شهر يونيو حتى العشر الأخير من شهر يوليو، وهذا يتزامن مع ما يسمى بموسم رياح البوارح وتسمى أيضاً مربعانية الصيف، والتي تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو ولمدة أربعين يوماً تقريباً، وإحصائياً ثبت أن العواصف الرملية تزداد إبان مربعانية الصيف في المنطقة الشرقية و العراق والكويت وعلى وجه العموم حوض الخليج العربي، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو.

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الأحوال الجوية اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

أتربة وغبار

كما توقع المركز أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، ويتوقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

شدة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وتصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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