رياح قوية تطيح بمظلة كبيرة تشبث بها أصحابها لتثبيتها

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمقاهٍ ومطاعم شعبية مفتوحة في مقاطعة “خوبي” الصينية تعرضت لرياح قوية.
وبحسب الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قام مالكو المطاعم بالتمسك بأعمدة المظلة الكبيرة فوقهم؛ حتى لا تطير، لكنها طارت وطار البعض معها.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن المصابين نقلوا للمستشفى، ولم ترد وفيات في هذه الحادثة.