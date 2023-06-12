رياح وتدنٍّ في الرؤية بمكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من نشاط للرياح السطحية المصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، تشمل تأثيراتها محافظتي القنفذة والليث ومركز الشعيبة، والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.

تستمر حتى مساء الغد

وبين المركز أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله- من الساعة 10 من صباح يوم الغد، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.