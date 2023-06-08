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لتدعيم صفوفه بالصيفية

رياض محرز في طريقه للأهلي

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
رياض محرز في طريقه للأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز قد اقترب من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي.

رياض محرز يقترب

وأكد الصحافي آرون دومينغيز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن رياض محرز يقترب للغاية من الانتقال إلى الأهلي في الموسم الرياضي الجديد.

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رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

وكان رئيس النادي الأهلي، وليد معاذ قد سافر إلى لندن، من أجل حسم صفقة رياض محرز، والتفاوض مع أكثر من لاعب آخر، بالإضافة إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وتُشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي لم يُفكر حتى الآن في بيع رياض محرز، حيث سيطلب مبلغًا كبيرًا في حالة اتخاذ قرار الاستغناء عن خدماته، خاصة أن عقده مع الفريق الأول لكرة القدم مستمر حتى صيف عام 2025.

رياض محرز
محرز – المصدر @oltsport_

الأهلي يعود لدوري روشن

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.

وقدم الأهلي أداء مميزًا في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث نجح في تحقيق الفوز 21 مرة، وتعادل في 9 لقاءات، وهُزم 4 مرات فقط، وتمكن من تسجيل 48 هدفًا، واهتزت شباكه 24 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًا.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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