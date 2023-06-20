ريال مدريد يؤجل التعاقد مع بديل بنزيما

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني، سيؤجل خلال الفترة الحالية التحرك والتعاقد مع مهاجم بديل للاعب الفرنسي كريم بنزيما.

وكان النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية انضم إلى فريق الاتحاد كصفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم بعد 14 موسمًا قضاها مع الريال.

تأجيل التعاقد مع بديل بنزيما

وقال الإعلامي الإسباني جوسيب بيدريول مقدم برنامح ” الشيرينجتو” إن اللاعب رقم 9 وبديل النجم الفرنسي سيظل فارغًا حيث يرغب الريال في التعاقد مع بديل قوي مع بداية الإعداد للموسم الجديد من يوليو المقبل.

وكان الريال نجح في التعاقد مع خوسيلو من إسبانيول الإسباني والإنجليزي جود بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني والإسباني براهيم دياز من صفوف ميلان الإيطالي والإسباني فران جارسيا قادمًا من رايو فاليكانو الإسباني.