ريال مدريد يستقر على بديل كريم بنزيما

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تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الاتحاد، وضم مهاجم آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في مسيرة دامت لـ14 عامًا، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.
وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية: “ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع الفرنسي كولو مواني، نجم آينتراخت فرانكفورت، لتعويض رحيل كريم بنزيما، في ظل تمسك توتنهام وتشيلسي بكل من المهاجمين هاري كين وكاي هافيرتز”.
وأضافت: “يُتوقع أن يواجه ريال مدريد منافسة شرسة على الصفقة من بعض كبار أوروبا، حيث يسعى كل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي أيضَا لضم الدولي الفرنسي”.
وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن نادي فرانكفورت لن يتنازل عن 100 مليون يورو، من أجل التخلي عن مواني.
وقدم كولو مواني أداءً مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرانكفورت خلال الموسم المنقضي، حيث سجل 15 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني.