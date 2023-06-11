Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والوداد Icon بدء التقديم على البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء Icon ريال مدريد يستقر على بديل كريم بنزيما Icon واتساب يطرح واجهة جديدة لمستخدمي آيفون Icon القطاع السياحي السعودي حقق نموًا في الناتج المحلي بـ4.45% Icon مورينيو يجتمع مع وليد معاذ في لندن الأسبوع المقبل Icon الدفاع المدني يحذر أهالي الباحة من عواصف وأمطار Icon منافسة بين باريس وفرق سعودية لضم ويلفريد زاها Icon تجدد الاشتباكات في السودان بعد انتهاء الهدنة الأخيرة Icon تحذير من ترك المياه والأدوية والعطور بالسيارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد انتقاله إلى صفوف الاتحاد

ريال مدريد يستقر على بديل كريم بنزيما

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
ريال مدريد يستقر على بديل كريم بنزيما
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الاتحاد، وضم مهاجم آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كريم بنزيما للاتحاد

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في مسيرة دامت لـ14 عامًا، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

قد يهمّك أيضاً
بدء التقديم على البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء

بدء التقديم على البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء

مبادرة طريق مكة تنهي إجراءات سفر حجاج تركيا بسهولة ويسر

مبادرة طريق مكة تنهي إجراءات سفر حجاج تركيا بسهولة ويسر

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

الريال يستهدف ضم مواني

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية: “ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع الفرنسي كولو مواني، نجم آينتراخت فرانكفورت، لتعويض رحيل كريم بنزيما، في ظل تمسك توتنهام وتشيلسي بكل من المهاجمين هاري كين وكاي هافيرتز”.

وأضافت: “يُتوقع أن يواجه ريال مدريد منافسة شرسة على الصفقة من بعض كبار أوروبا، حيث يسعى كل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي أيضَا لضم الدولي الفرنسي”.

كولو مواني
كولو مواني

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن نادي فرانكفورت لن يتنازل عن 100 مليون يورو، من أجل التخلي عن مواني.

وقدم كولو مواني أداءً مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرانكفورت خلال الموسم المنقضي، حيث سجل 15 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني.

كولو مواني
كولو مواني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3...

وظائف
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما
الرياضة

تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما

الرياضة
أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات
السعودية اليوم

أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم
السعودية اليوم

الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة...

السعودية اليوم
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة

الرياضة