ريال مدريد يضم بديل كريم بنزيما رسميًا

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن بديل كريم بنزيما في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

بديل كريم بنزيما

ورحل كريم بنزيما عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الصيف، بعد 14 عامًا قضاها في صفوفه، وانتقل إلى الاتحاد حتى عام 2026، ليبدأ المرينغي في البحث عن بديل قبل حسم الصفقة اليوم بضم خوسيلو.

وارتبط ريال مدريد بأسماء عديدة خلال الفترة الماضية، لضم بديل كريم بنزيما، وفي مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، بجانب نجم تشيلسي كاي هافيرتز.

ريال مدريد يتعاقد مع خوسيلو

وذكر ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: “اتفق النادي مع إسبانيول على إعارة اللاعب خوسيلو إلى صفوفنا في الموسم المقبل، مع خيار الشراء في الصيف”.

وأضاف: “انضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد عندما كان في سن الـ20، ولعب مع فريق الكاستيا لمدة موسمين.. وقدم أول ظهور له مع فريق ريال مدريد الأول في عام 2011”.

وواصل ريال مدريد في بيانه عن بديل كريم بنزيما، قائلًا: “يتمتع خوسيلو بالجنسية الإسبانية وهو لاعب دولي مع المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الذي توج مؤخرًا بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023”.

واختتم: “سيعقد حفل تقديم خوسيلو كلاعب جديد في المرينغي، يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت إسبانيا بمدينة ريال مدريد الرياضية، كما سيظهر اللاعب في مؤتمر صحافي أمام وسائل الإعلام”.