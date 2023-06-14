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بعد 7 أيام من إعلان دورتموند

ريال مدريد يعلن ضم جود بيلينغهام لـ6 مواسم

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
ريال مدريد يعلن ضم جود بيلينغهام لـ6 مواسم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، الإنجليزي جود بيلينغهام.

جود بيلينغهام للريال

وجاء إعلان ريال مدريد عن صفقة جود بيلينغهام، بعد 7 أيام من إعلان نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن رحيل لاعبه إلى المرينغي في صفقة بلغت 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.

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جود بيلينغهام
الريال يُرحب بلاعبه بيلينغهام – المصدر @realmadrid

وذكر النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “اتفق ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على انتقال اللاعب جود بيلينغهام، بعقد لمدة 6 مواسم”.

جود بيلينغهام
بيلينغهام – المصدر @realmadrid

وأضاف: “سيتم تقديم بيلينغهام غدًا الخميس 15 يونيو في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مدريد، في المدينة الرياضية للملكي، وعقب حفل التقديم، سيظهر اللاعب الإنجليزي في مؤتمر صحافي للحديث مع وسائل الإعلام”.

جود بيلينغهام
بيلينغهام – المصدر @realmadrid

ريال مدريد يدعم صفوفه

وبدأ نادي ريال مدريد الإسباني، ثورة في سوق الانتقالات، حيث تخلى عن بعض نجومه البارزين، وفي مقدمتهم؛ كريم بنزيما وإيدين هازارد، فيما تعتزم الإدارة تدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الأسابيع المقبلة.

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بعد 14 عامًا مع ريال مدريد.

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