ريال مدريد ينسحب من سباق التعاقد مع بديل بنزيما

انسحب ريال مدريد الإسباني، من سباق التعاقد مع نجم تشيلسي، كاي هافيرتز، لتعويض رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تعويض رحيل بنزيما

ورحل كريم بنزيما عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بعد 14 عامًا قضاها في صفوفه، تكللت بتتويجه بأكثر من 20 بطولة، حيث انتقل إلى الاتحاد بعقد ممتد حتى عام 2026.

وتسعى إدارة ريال مدريد لتعويض رحيل بنزيما بمهاجم مميز، ليرتبط اسمها بأكثر من لاعب؛ ومنهم؛ نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، نجم توتنهام هوتسبير، الإنجليزي هاري كين، ونجم إسبانيول، خوسيلو ماتو.

انسحاب ريال مدريد

وكتب خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، على حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”: “انسحب ريال مدريد من سباق التعاقد مع كاي هافيرتز بنسبة 100%”.

وتابع حديثه قائلًا: “تم رفض عرض آرسنال الأول لشراء الألماني كاي هافيرتز، لكن المحادثات مستمرة، وتم الاتفاق على الشروط الشخصية بين الطرفين”.

وواصل فابريزيو رومانو: “يطلب تشيلسي نحو 75 مليون إسترليني، لكنه يتحلى بالمرونة في صفقة هافيرتز، حيث يُصر آرسنال على حسم الاتفاق”.

واختتم خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، تصريحاته قائلًا: “بايرن ميونخ استفسر أيضًا عن وضع هافيرتز، لكنه لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن، والأسبوع المقبل سيكون حاسمًا لمصير اللاعب”.