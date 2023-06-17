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بعد اهتمام كبيري الرياض بالتعاقد معه كمدرب

ريال مدريد يُبعد زيدان عن الهلال والنصر

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
ريال مدريد يُبعد زيدان عن الهلال والنصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان للعمل في مجلس إدارة النادي وليس مديرًا فنيًا للفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يريد وضع نجم الكرة الفرنسية السابق في الهيكل الإداري للنادي وذلك لجذب اللاعبين المميزين مثل مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ورغم توتر العلاقات مؤخرًا بين المدرب الفرنسي وفلورنتينو بيريز لكن الأول سيرحب بالعودة إلى ريال مدريد والعمل في منصب إداري بعد أن أدى دوره كلاعب ومدرب في الريال.

اهتمام الهلال بضم زيدان

وفي وقت سابق، ذكر موقع Tutto Mercato الإيطالي أن فهد بن نافل رئيس الهلال المنتهية ولايته، تواجد في العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، وذلك لحسم ملف المدير الفني، حيث يطمح في التعاقد مع مدرب عالمي، للاستعداد بقوة للموسم المقبل.

وأضاف الموقع أن المدرب الفرنسي، تلقى عرضًا مغريًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وصل إلى 50 مليون يورو، إلا أنه رفضه رسميًا، كما أن العرض المقدم لمدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري لم يلق قبوله حتى الآن.

زيدان ورونالدو
زيدان ورونالدو

ارتباط زيدان بـ المنتخب السعودي

وارتبط اسم زيدان بالتدريب في السعودية كثيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير أن اتحاد الكرة فاوضه لقيادة الأخير خلفًا لمواطنه هيرفي رينارد، كما أشار البعض لوجود مفاوضات مع النصر، بمشاركة مع نجمه كريستيانو رونالدو.

وكان زيدان قد رحل عن تدريب ريال مدريد في صيف عام 2021، ولم يتولَّ قيادة أي فريق حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض، حيث كان يطمح في قيادة منتخب فرنسا، وتُشير التوقعات لعودته للتدريب في الموسم الجديد.

زين الدين زيدان

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