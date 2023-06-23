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ريال مدريد يُبقي سيبايوس حتى 2027

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
ريال مدريد يُبقي سيبايوس حتى 2027
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن توقيع عقد جديد مع النجم الإسباني داني سيبايوس، للاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول، بعد رفضه كافة العروض الأوروبية والعربية التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

سيبايوس مستمر

وأشار نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى التوصل لاتفاق مع سيبايوس على تمديد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 مواسم قادمة، ليستمر في صفوفه حتى 30 يونيو عام 2027.

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داني سيبايوس
النجم الإسباني – المصدر @realmadriden

ولعب النجم الإسباني صاحب الـ26 عامًا، 120 مباراة خلال 4 مواسم بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وساهم خلالها في تتويج المرينغي بـ11 بطولة محلية وقارية وعالمية.

داني سيبايوس
النجم الإسباني – المصدر @realmadriden

وكان سيبايوس قد عاد إلى ريال مدريد في صيف عام 2021، بعدما لعب مع آرسنال لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وتلقى مؤخرًا عروضًا من أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان وأستون فيلا، بجانب اهتمام أندية سعودية وقطرية بضمه.

داني سيبايوس
النجم الإسباني – المصدر @realmadriden

ريال مدريد يُدعم صفوفه

وبدأ نادي ريال مدريد، ثورة في سوق الانتقالات، حيث تخلى عن بعض نجومه البارزين، وفي مقدمتهم؛ كريم بنزيما وإيدين هازارد، فيما تعتزم الإدارة تدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الأسابيع المقبلة.

ويُعد سيبايوس ثالث لاعب يوقع على عقد جديد مع نادي ريال مدريد هذا الصيف، بعد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، الألماني توني كروس، وناتشو، وذلك بخلاف التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند، جود بيلينغهام، نجم رايو فاييكانو فران جارسيا ونجم إسبانيول خوسيلو.

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