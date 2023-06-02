ريانة: العمل على الخلايا الجذعية بالأرض يختلف عن الفضاء

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قالت رائدة الفضاء ريانة برناوي: إن التجارب العلمية التي عملنا عليها في الفضاء أمر مذهل، وكنا نتابع تنفيذها خطوة بخطوة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي: إن العمل على الخلايا الجذعية على كوكب الأرض يختلف كثيرًا عنه في الفضاء.
وفي وقت سابق، كشف رائدا الفضاء ريانة وعلي عن شعورهما لحظة انطلاقهما داخل المركبة دراجون نحو الفضاء.
وقال ريانة وعلي خلال مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية: إنهما توقعا أن يكون الانطلاق أبطأ، وكانت هناك 25 ثانية شعرا فيها بالاستمتاع والحماس.
وأكد رائدا الفضاء أن الرحلة بأكملها كانت مثيرة ومذهلة، بينما لفت القرني إلى أن شعورهما في رحلة العودة كان غريبًا، قائلًا: شعورنا في مرحلة العودة كان غريبًا وكدنا نتجمد.
ووصل رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي، صباح أول أمس الأربعاء، إلى هيوستن بعد انتهاء مهمتهما العلمية في محطة الفضاء الدولية.
فيديو | رائدة الفضاء #ريانة_برناوي: العمل على الخلايا الجذعية على كوكب الأرض يختلف كثيرا عنه في الفضاء#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/2WssmDOYkM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023