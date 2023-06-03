ريانة برناوي : أهلًا بكم من الأرض

نشرت رائدة الفضاء ريانة برناوي مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، بعد عودتها من الفضاء، ومعايشتها للحياة العادية، قائلة “هذه المرة أقول لكم أهلًا من الأرض”.

فحوصات طبية

وأضافت ريانة في الفيديو “الحمد لله رجعنا بالسلامة بعد رحلة تاريخية رهيبة.. نفسي أحكيكم عنها بكل التفاصيل”.

ولفتت إلى أنه في الفترة الماضية أجرت هي وزميلها علي القرني فحوصات طبية كثيرة، حتى أنها لا تزال ترتدي نظارة من أجل الفحص الخاص بالعين.

عودة ناجحة

والأربعاء الماضي، عاد رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي، إلى الأرض، وذلك بعد 10 أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية.

وكانت الحالة الصحية لـ علي القرني وريانة برناوي عقب عودتهما ممتازة وفقًا للتقييم الطبي، حيث أكدت قناة “الإخبارية” حينها، أنهما سيخضعان للملاحظة الطبية لعدة أيام.