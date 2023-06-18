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صور في كل مكان احتفاءً بأول رائدة فضاء سعودية

ريانة برناوي في لجنة اختبارات الفصل الدراسي الثالث

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
ريانة برناوي في لجنة اختبارات الفصل الدراسي الثالث
المواطن - فريق التحرير

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ظهرت صورة رائدة الفضاء ريانة برناوي في لجنة الاختبارات بإحدى مدارس البنات، وذلك مع تأدية الطالبات اليوم الأحد أولى اختبارات الفصل الدراسي الثالث لعام 1444 هـ.

صورة ريانة برناوي

وبدت ريانة بروناي في الصور التي نشرتها قناة “العربية”، ووراءها علم السعودية، ومكتوب أنها أول رائدة فضاء سعودية مع معلومات عنها، كما كتب في إحدى الصور “أعلن من سفينة الفضاء الدولية انطلاق الاختبارات النهائية”.

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وأشاد رواد موقع “تويتر”، بهذه اللافتة الكريمة التي تمت للاحتفاء بـ ريانة برناوي، مؤكدين أنها فخر للسعودية.
وقالت مغردة “تستاهل بنت الوطن يحق لنا الفخر فيها”.

عودة القرني وريانة

وكانت وكالة الفضاء السعودية عقدت أمس الإيجاز المواكب لعودة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى السعودية، بعد انتهاء المهمة العلمية للمملكة “SSA-HSF1” إلى محطة الفضاء الدولية، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الوكالة المهندس عبدالله السواحة، ونائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الدكتور محمد التميمي، ورائدي الفضاء مريم فردوس وعلي الغامدي، فيما أداره المشرف على برنامج المملكة لرواد الفضاء المهندس أحمد الغفيلي.

وقالت رائدة الفضاء ريانة برناوي: “إنني فخورة جدًا كوني أمثل المملكة العربية السعودية وأول امرأة سعودية عربية مسلمة تصل لمحطة الفضاء الدولية، وتمثل أجيالًا قادمة، وطموحنا أن يشارك الشعب السعودي في مجال الفضاء بمختلف مجالاته ومعارفه والمملكة تتجه إلى مجال جديد بأربع رواد فضاء سعوديين نمضي على خطى بدأت فيها المملكة منذ 40 عامًا”.

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