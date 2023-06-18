ريانة برناوي في لجنة اختبارات الفصل الدراسي الثالث

استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 68 ولي العهد يشارك غدًا بباريس في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 تشكيل مباراة كرواتيا وإسبانيا المتوقع ضبط مواطن لترويجه الإمفيتامين بالجوف جوندوجان حائر بين مانشستر سيتي والهلال خطوات حجز موعد البصمة البيومترية بالكويت عبر تطبيق سهل كلية الحرم المكي تعلن موعد اختبارات القبول 3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد إحباط عمليتين لترويج الحشيش بمكة المكرمة والحدود الشمالية مبتعث سعودي يحصد جائزة أفضل طبيب متدرب وباحث بجامعة نيويورك
ظهرت صورة رائدة الفضاء ريانة برناوي في لجنة الاختبارات بإحدى مدارس البنات، وذلك مع تأدية الطالبات اليوم الأحد أولى اختبارات الفصل الدراسي الثالث لعام 1444 هـ.
وبدت ريانة بروناي في الصور التي نشرتها قناة “العربية”، ووراءها علم السعودية، ومكتوب أنها أول رائدة فضاء سعودية مع معلومات عنها، كما كتب في إحدى الصور “أعلن من سفينة الفضاء الدولية انطلاق الاختبارات النهائية”.
وأشاد رواد موقع “تويتر”، بهذه اللافتة الكريمة التي تمت للاحتفاء بـ ريانة برناوي، مؤكدين أنها فخر للسعودية.
وقالت مغردة “تستاهل بنت الوطن يحق لنا الفخر فيها”.
وكانت وكالة الفضاء السعودية عقدت أمس الإيجاز المواكب لعودة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى السعودية، بعد انتهاء المهمة العلمية للمملكة “SSA-HSF1” إلى محطة الفضاء الدولية، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الوكالة المهندس عبدالله السواحة، ونائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الدكتور محمد التميمي، ورائدي الفضاء مريم فردوس وعلي الغامدي، فيما أداره المشرف على برنامج المملكة لرواد الفضاء المهندس أحمد الغفيلي.
متداول: صورة #ريانة_برناوي في لجنة الاختبارات بإحدى مدارس البنات #السعودية#نحو_الفضاء pic.twitter.com/Hg6Dqsr0u2
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 18, 2023
وقالت رائدة الفضاء ريانة برناوي: “إنني فخورة جدًا كوني أمثل المملكة العربية السعودية وأول امرأة سعودية عربية مسلمة تصل لمحطة الفضاء الدولية، وتمثل أجيالًا قادمة، وطموحنا أن يشارك الشعب السعودي في مجال الفضاء بمختلف مجالاته ومعارفه والمملكة تتجه إلى مجال جديد بأربع رواد فضاء سعوديين نمضي على خطى بدأت فيها المملكة منذ 40 عامًا”.