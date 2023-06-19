ريانة وعلي القرني في مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

إكسبو 2030

وأكدت مصادر فرنسية رسمية أن السعودية سيكون لديها الفرصة الأكبر للفوز باستضافة معرض إكسبو 2030.

كذلك تفقد قبل قليل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس.

وتؤيد الكثير من الدول، وفي مقدمتها فرنسا، ترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، ويعكس هذا الدعم تنامي وتطور العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.