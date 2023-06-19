إعدام 200 ألف رأس ماشية في أيرلندا لمكافحة تغير المناخ وصول أكثر من 770 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم الاستعدادات النهائية لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 الرياض المرشح الأقوى لاستضافة EXPO 2030 الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا حول العالم المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس ركاب طائرة بريطانية يعيشون لحظات رعب على ارتفاع 30 ألف قدم ريانة وعلي القرني في مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 ولي العهد يتفقد معرض ترشح الرياض إكسبو 2030 721 مادة لـ نظام المعاملات المدنية والتطبيق بعد 180 يومًا
وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.
وأكدت مصادر فرنسية رسمية أن السعودية سيكون لديها الفرصة الأكبر للفوز باستضافة معرض إكسبو 2030.
كذلك تفقد قبل قليل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس.
وتؤيد الكثير من الدول، وفي مقدمتها فرنسا، ترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، ويعكس هذا الدعم تنامي وتطور العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.
فيديو | رواد الفضاء السعوديين يتواجدون في مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 #الرياض_إكسبو2030
#ولي_العهد_في_حفل_EXPO
#الإخبارية pic.twitter.com/FT8tJuMPZk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2023