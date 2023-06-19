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تؤيد الكثير من الدول ترشح السعودية لاستضافة المعرض

ريانة وعلي القرني في مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
ريانة وعلي القرني في مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030
المواطن - فريق التحرير

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وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

شعار إكسبو الرياض 2030
شعار إكسبو الرياض 2030

إكسبو 2030

وأكدت مصادر فرنسية رسمية أن السعودية سيكون لديها الفرصة الأكبر للفوز باستضافة معرض إكسبو 2030.

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كذلك تفقد قبل قليل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس.

إكسبو 2030 الرياض

وتؤيد الكثير من الدول، وفي مقدمتها فرنسا، ترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، ويعكس هذا الدعم تنامي وتطور العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.

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