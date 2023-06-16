سيارة تصدم 20 شخصًا بسويسرا ريانة وعلي القرني يصلان مطار الرياض وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا جماهير الهلال تنتقد إيجالو رغم رحيله! استعدادات حجاج إندونيسيا للتوجه إلى عرفة في يوم التروية الصين: التقرير الأمريكي عن الهجمات الإلكترونية مبالغ فيه قرار بنفيكا يصعب من مهمة انتقال رافا سيلفا إلى الهلال رئاسة الهيئة تسخر إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج جراد بلا أجنحة يهاجم نيفادا الأمريكية بوتين يهدد بالنووي حال تعرض الأراضي الروسية للتهديد
وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، مساء اليوم الجمعة، إلى مطار الملك خالد بالرياض بعد نهاية رحلتهما نحو الفضاء.
ووثقت “العربية” لقطات من وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة والقرني للمطار، وسط حفاوة وتصفيق من الجميع لدى وصولهم للمطار.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة السعودية للفضاء اليوم أن المركبة الفضائية التي يستقلها رائدا الفضاء السعوديان هبطت في مياه المحيط الأطلسي، بعد رحلة استغرقت ثمانية أيام.
وأوضحت الهيئة أنها كانت رحلة علمية مميزة في محطة الفضاء الدولية، حققت مساعي السعودية في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، وللاستفادة منها لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات الفضائية المأهولة.
ونشرت هيئة الفضاء السعودية على صفحتها في تويتر فيديو يظهر رائدي الفضاء السعوديين وهما في مطار هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء مرحلة التأهيل بعد العودة من بيئة الجاذبية الصغرى.
ونجح الرائدان السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني بإجراء 14 تجربة علمية في الفضاء قبل عودتهما إلى الأرض.
الآن.. وصول رائدي الفضاء السعوديين #ريانة_برناوي و #علي_القرني إلى مطار الملك خالد بـ #الرياض بعد نهاية رحلتهم #نحو_الفضاء#السعودية
عبر:@H_alshehri81 pic.twitter.com/W6PpVifk6Q
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 16, 2023