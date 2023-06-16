ريانة وعلي القرني يصلان مطار الرياض

وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، مساء اليوم الجمعة، إلى مطار الملك خالد بالرياض بعد نهاية رحلتهما نحو الفضاء.

ووثقت “العربية” لقطات من وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة والقرني للمطار، وسط حفاوة وتصفيق من الجميع لدى وصولهم للمطار.

رحلة الـ 8 أيام

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة السعودية للفضاء اليوم أن المركبة الفضائية التي يستقلها رائدا الفضاء السعوديان هبطت في مياه المحيط الأطلسي، بعد رحلة استغرقت ثمانية أيام.

وأوضحت الهيئة أنها كانت رحلة علمية مميزة في محطة الفضاء الدولية، حققت مساعي السعودية في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، وللاستفادة منها لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات الفضائية المأهولة.

رائدا الفضاء السعوديان يصلان الأرض

ونشرت هيئة الفضاء السعودية على صفحتها في تويتر فيديو يظهر رائدي الفضاء السعوديين وهما في مطار هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء مرحلة التأهيل بعد العودة من بيئة الجاذبية الصغرى.

ونجح الرائدان السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني بإجراء 14 تجربة علمية في الفضاء قبل عودتهما إلى الأرض.