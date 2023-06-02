ريانة وعلي يكشفان عن شعورهما لحظات الانطلاق والعودة من الفضاء: كدنا نتجمد

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كشف رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني شعورهما لحظة انطلاقهما داخل المركبة دراجون نحو الفضاء.
وقال ريانة وعلي خلال مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية: إنهما توقعا أن يكون الانطلاق أبطأ، وكانت هناك 25 ثانية شعرا فيها بالاستمتاع والحماس.
وأكد رائدا الفضاء أن الرحلة بأكملها كانت مثيرة ومذهلة، بينما لفت القرني إلى أن شعورهما في رحلة العودة كان غريبًا، قائلًا: شعورنا في مرحلة العودة كان غريبًا وكدنا نتجمد.
وقدم رائد الفضاء علي القرني التحية لمتابعيه عبر موقع تويتر، معربًا عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن بسلام، رفقة رائدة الفضاء ريانة برناوي، بعد إتمام مهمتهما البحثية التاريخية في الفضاء.
وقال القرني في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: بدأنا بالسلام، ونختم بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كوكب الأرض وقريبًا من أرض الوطن.
ونشر القرني صورة توثق لحظة وصوله بسلام لأرض الوطن.
كما نشرت رائدة الفضاء ريانة برناوي صورة توثق لحظة وصولها بسلام إلى الأرض، بعد إتمام مهمتها البحثية إلى الفضاء، رفقة رائد الفضاء علي القرني.
وعلقت برناوي على الصورة عبر موقع تويتر: الحمد لله على التَمام، والوصول لكوكب الأرض بسلام، وقريبًا إلى أرض الوطن بإذن الله.
ووصل رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي، صباح أمس الأربعاء، إلى هيوستن بعد انتهاء مهمتهما العلمية في محطة الفضاء الدولية.
وبحسب ما ذكرته “الإخبارية” فإن الحالة الصحية لـ علي القرني وريانة برناوي ممتازة وفقًا للتقييم الطبي، ومن المقرر أن يخضع رائدا الفضاء السعوديان للملاحظة الطبية لعدة أيام.
واختتم ريانة والقرني مهمتهما في محطة الفضاء الدولية بعد 10 أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية.
فيديو | رائدا الفضاء #ريانة_برناوي و #علي_القرني توقعنا أن يكون الانطلاق أبطأ وكانت هناك 25 ثانية شعرنا فيها بالاستمتاع والحماس#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/elnQYDLJG8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023
فيديو | رائد الفضاء #علي_القرني: شعورنا في مرحلة العودة كان غريبا وكدنا نتجمد#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/NKOdlZRbLW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023