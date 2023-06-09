ريان القرني يحتفل بتخرجه ملازمًا أول من الكلية الأمنية

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احتفل الملازم ريان بن عبدالعزيز آل شاووش القرني، بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، وذلك في الحفل الذي رعاه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، أول أمس الأربعاء في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض.
وقد تلقى القرني التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.
وتبارك صحيفة “المواطن” للقرني، وتسأل المولى عز وجل له المزيد من التقدم والنجاح، خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه.