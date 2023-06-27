ريكيلمي: محظوظ للعب بجوار ميسي

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قال اللاعب الأرجنتيني المعتزل خوان ريكيلمي نجم فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني السابق إنه كان محظوظًا وسعيدًا باللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي في وقت سابق.
وتحدث ريكيلمي خلال حفل اعتزاله قائلًا: ” عندما كنت صغيرًا شاهدت مارادونا وكنت متيمًا به، وعندما كبرت وجدت ميسي بجانبي، أنا محظوظ لأنني لعبت بجانبه”.
وأضاف ريكيلمي: ” لا أعرف من الأفضل بينهما لكنني سعدت لأنني رأيتهما في نفس الوقت”.
وكان نجم إنتر ميامي حضر حفل اعتزال ريكيلمي الذي أُقيم أول أمس الأحد في ملعب ” لابومبونيرا” وهو ملعب فريق بوكا جونيورز في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.
وسبق لـ ريكيلمي صاحب الـ44 عامًا اللعب في صفوف أندية ” بوكا جونيورز الأرجنتيني، برشلونة الإسباني، فياريال الإسباني” ثم اختتم مسيرته في صفوف فريق أرجنتينيوس جونيوز في موسم 2014/2015.
وشارك ريكيلمي كذلك مع منتخب الأرجنتين في نسختي كأس العالم عامي 2002 و 2006.