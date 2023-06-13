زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس سيرفض الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة The Guardian الإنجليزية إن اللاعب الإيفواري صاحب الـ30 عامًا رفض عرضًا قدره 30 مليون جنيه إسترليني في الموسم من النصر، حيث كان يريد النصر التعاقد معه لمدة موسمين.

راتب زاها

ويتقاضى النجم الإيفواري حاليًا من كريستال بالاس 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكنه رفض الحصول على 3 أضعاف هذا الراتب من النصر خلال موسمين.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن باريس سان جيرمان الفرنسي سينافس مواطنه أولمبيك مارسيليا.

وعانى اللاعب الإيفواري من الإصابة التي حرمته من التواجد مع كريستال بالاس في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

مسيرة اللاعب الإيفواري

وانضم زاها إلى كريستال بالاس في 2015، وخاض تجربة في مانشستر يونايتد عام 2013 لمدة موسمين، ولكنها لم تنجح، ليعود إلى فريقه مجددًا، ولعب في صفوف كارديف سيتي عام 2014 على سبيل الإعارة، ثم عاد مرة أخرى لناديه الأصلي.

ويسعى نادي النصر لضم صفقات قوية من أجل المنافسة على دوري روشن وكأس الملك ودوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، حيث خسر النصر الفرصة في التتويج بدوري روشن والتواجد في كأس العالم للأندية في السعودية نهاية الموسم المنصرم.