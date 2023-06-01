حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية 3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب
وثق مقطع فيديو، زفافًا أسطوريًّا لولي عهد الأردن على الأميرة رجوة، بصوت فنان العرب محمد عبده، إذ بين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية أغاني الزفاف بصوت فنان العرب محمد عبده، بينما مشاعر الفرح والسعادة تعم الحضور.
وأجرى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وقرينته الأميرة رجوة الحسين، جولة في شوارع العاصمة الأردنية عمان؛ احتفالًا بعقد قرانهما اليوم.
وشهدت الجولة مراسم احتفال عسكرية وحضورًا جماهيريًّا لافتًا، تزينت من خلاله الشوارع بالأعلام الأردنية احتفالًا بعقد قران ولي العهد الأردني، حيث قام هو وقرينته بإلقاء التحية على الشعب الأردني.
يأتي ذلك بعد قرانهما رسميًّا وتبادل خواتم الزواج بين ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وقرينته الأميرة رجوة الحسين، بحضور شخصيات من 70 دولة.
فيديو | بصوت فنان العرب محمد عبده..
زفة ولي عهد الأردن على حرمه الأميرة رجوة #الزفاف_الملكي#الإخبارية pic.twitter.com/bgMHyxHfiH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023