زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده

وثق مقطع فيديو، زفافًا أسطوريًّا لولي عهد الأردن على الأميرة رجوة، بصوت فنان العرب محمد عبده، إذ بين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية أغاني الزفاف بصوت فنان العرب محمد عبده، بينما مشاعر الفرح والسعادة تعم الحضور.

جولة في شوارع الأردن

وأجرى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وقرينته الأميرة رجوة الحسين، جولة في شوارع العاصمة الأردنية عمان؛ احتفالًا بعقد قرانهما اليوم.

وشهدت الجولة مراسم احتفال عسكرية وحضورًا جماهيريًّا لافتًا، تزينت من خلاله الشوارع بالأعلام الأردنية احتفالًا بعقد قران ولي العهد الأردني، حيث قام هو وقرينته بإلقاء التحية على الشعب الأردني.

خواتم الزواج

يأتي ذلك بعد قرانهما رسميًّا وتبادل خواتم الزواج بين ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وقرينته الأميرة رجوة الحسين، بحضور شخصيات من 70 دولة.