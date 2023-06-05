زلاتان إبراهيموفيتش يعتزل كرة القدم رسميًّا

هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا
أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالي السابق، اعتزاله كرة القدم رسميًّا؛ حيث ودع جماهير الروسونيري خلال مباراة هيلاس فيرونا التي أُقيمت أمس الأحد في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وقام لاعبو وجماهير ميلان بتوديع النجم السويدي صاحب الـ41 عامًا الذي قرر الاعتزال بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها في الموسم المنصرم.
وعرض الحساب الرسمي لـ قناة أبو ظبي الرياضية لقطات من توديع الجماهير لـ إبراهيموفيتش حيث بكى الأخير متأثرًا بالموقف.
ويملك النجم زلاتان إبراهيموفيتش مسيرة حافلة مع العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة حيث لعب مع ميلان خلال موسمي 2011/ 2012 ومن عام 2019 حتى 2023.
كما سبق له اللعب في صفوف إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأياكس الهولندي ومالمو السويدي ويوفنتوس الإيطالي.
#إبراهيموفيتش: حان الوقت لكي أقول وداعاً
كرة القدم تودع "السلطان" بعد مسيرة تاريخية في الملاعب pic.twitter.com/cHxrf9QwHf
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 4, 2023
بالدموع جماهير #ميلان تودع زلاتان..
حفل وداع "السلطان" زلاتان #إبراهيموفيتش#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/MxYEumbzns
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 4, 2023