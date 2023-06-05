زلاتان إبراهيموفيتش يعتزل كرة القدم رسميًّا

أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالي السابق، اعتزاله كرة القدم رسميًّا؛ حيث ودع جماهير الروسونيري خلال مباراة هيلاس فيرونا التي أُقيمت أمس الأحد في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وقام لاعبو وجماهير ميلان بتوديع النجم السويدي صاحب الـ41 عامًا الذي قرر الاعتزال بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها في الموسم المنصرم.

وعرض الحساب الرسمي لـ قناة أبو ظبي الرياضية لقطات من توديع الجماهير لـ إبراهيموفيتش حيث بكى الأخير متأثرًا بالموقف.

ويملك النجم زلاتان إبراهيموفيتش مسيرة حافلة مع العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة حيث لعب مع ميلان خلال موسمي 2011/ 2012 ومن عام 2019 حتى 2023.

كما سبق له اللعب في صفوف إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأياكس الهولندي ومالمو السويدي ويوفنتوس الإيطالي.