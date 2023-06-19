زلاتكو عن اعتزال مودريتش: أتمنى استمراره

علق مدرب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، زلاتكو داليتش على أنباء اعتزال مودرتيش، دوليًا بعد خسارة نهائي دوري الأمم الأوروبية.

خسارة كرواتيا نهائي دوري الأمم

ولعب منتخب كرواتيا ضد إسبانيا بالأمس في نهائي دوري الأمم الأوروبية، على ملعب “فينورد” في هولندا، وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح الماتادور في التتويج باللقب للمرة الأولى بركلات الترجيح.

زلاتكو يُعلق على اعتزال مودريتش

وتحدث مدرب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، عن اعتزال مودريتش، قائلًا: “القرار في يد لوكا نفسه.. الآن، على الجميع الحصول على إجازاتهم السنوية، والتفكير جيدًا بالمستقبل”.

وتابع حديثه بشأن احتمالية اعتزال مودريتش، قائلًا: “لقد بذل مجهودًا كبيرًا في مباراتي دوري الأمم الأوروبية مع الوصول للأوقات الإضافية، وقدم مستوى رائعًا مع كرواتيا، أتمنى أن يستمر معنا لأنه لاعب مهم ولكن دعونا نرَ ما سيحدث”.

وترددت أنباء مؤخرًا عن اعتزال مودريتش بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية، خاصة أن فرصة استمراره في اللعب مع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم باتت صعبة للغاية، لأن ذلك سيؤثر على أدائه مع ريال مدريد.

وسيُكمل لوكا مودريتش عامه الـ38 في شهر سبتمبر المقبل، الأمر الذي قد يدفعه لاتخاذ قرار باعتزال اللعب الدولي، لعدم التأثر بدنيًا، حيث يأمل في مواصلة المشاركة مع ريال مدريد بشكل أساسي والاعتزال في صفوفه.