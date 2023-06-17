زلة بايدن الجديدة تضع البيت الأبيض في مأزق

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة، عندما كان يتحدث في كونيتيكت على ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بالولايات المتحدة.
وختم بايدن، كلمته بعبارة “فليحفظ الله الملكة”، ما أثار استغراب الحاضرين والصحافة عمن يقصد الرئيس بعبارة الملكة.
وذكر بيان المكتب الصحفي في البيت الأبيض، أن آخر ما تحدث به بايدن هو “حفظ الله الملكة، الملك”. وأكد البيت الأبيض أن التجمع الصحفي ليس لديهم أدنى فكرة، حول دوافع تحدث الرئيس الأمريكي بهذه العبارة.
الرئيس الأميركي #جو_بايدن ينهي خطاباً بعبارة "حفظ الله الملكة" خلال حديثه في جامعة #هارتفورد بولاية #كونيتيكت عن السيطرة على الأسلحة في البلاد ومرور عام على تمرير أول إجراء رئيسي للسلامة بهذا الشأن #العربية pic.twitter.com/bdy3ArL3DF
— العربية (@AlArabiya) June 17, 2023
ومثل هذه العبارة لا تتناسب نهائيًا مع السياق الذي يخطب به بايدن، بالإضافة إلى ذلك، اشتهر بايدن خلال إطلالاته في الأشهر الماضية بنسيان الأسماء التي يريد الحديث عنها أو في خروجه عن صلب الموضوع الذي يتكلم عنه، وذلك ما أثار انتقادات واسعة حول أهليته للترشح لرئاسة البلاد لولاية ثانية.