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خلال خطابه بشأن الأسلحة بالولايات المتحدة

زلة بايدن الجديدة تضع البيت الأبيض في مأزق

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٥ مساءً
زلة بايدن الجديدة تضع البيت الأبيض في مأزق
المواطن - فريق التحرير

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة، عندما كان يتحدث في كونيتيكت على ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بالولايات المتحدة.

زلة بايدن

وختم بايدن، كلمته بعبارة “فليحفظ الله الملكة”، ما أثار استغراب الحاضرين والصحافة عمن يقصد الرئيس بعبارة الملكة.

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وذكر بيان المكتب الصحفي في البيت الأبيض، أن آخر ما تحدث به بايدن هو “حفظ الله الملكة، الملك”. وأكد البيت الأبيض أن التجمع الصحفي ليس لديهم أدنى فكرة، حول دوافع تحدث الرئيس الأمريكي بهذه العبارة.

بايدن خارج السياق

ومثل هذه العبارة لا تتناسب نهائيًا مع السياق الذي يخطب به بايدن، بالإضافة إلى ذلك، اشتهر بايدن خلال إطلالاته في الأشهر الماضية بنسيان الأسماء التي يريد الحديث عنها أو في خروجه عن صلب الموضوع الذي يتكلم عنه، وذلك ما أثار انتقادات واسعة حول أهليته للترشح لرئاسة البلاد لولاية ثانية.

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