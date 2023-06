زلة لسان جديدة لبايدن: بوتين يخسر الحرب في العراق!

ارتكب الرئيس الأميركي، جو بايدن، زلة لسان جديدة، اليوم الأربعاء، وهو يتحدث عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين والأحداث الأخيرة التي عصفت بروسيا، عقب تمرد قائد مجموعة فاغنر.

وقال بايدن للصحافيين من البيت الأبيض قبل توجهه إلى شيكاغو، ردًا على سؤال: إلى أي مدى أضعفت الأحداث الأخيرة فلاديمير بوتين؟، ليأتي الرد كالتالي: “من الواضح أن بوتين يخسر الحرب في العراق”.

كما تابع “أنه يخسر الحرب في وطنه.. لقد أصبح منبوذا قليلاً حول العالم..”، مضيفاً “ولا يتعلق الأمر بحلف شمال الأطلسي، أو الاتحاد الأوروبي، أو اليابان..”.

هذا الموقف ليس الأول لـ بايدن بشأن الأحداث الروسية الأوكرانية، فقد أخطأ الرئيس الأميركي في نوفمبر الماضي، خلال حديثه عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا.

فقد قال في مقطع سابق تعليقاً على التطورات في مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوب أوكرانيا: “أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) أم لا.. أو أعني ، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)”.

Biden: "[Putin] is clearly losing the war in Iraq" pic.twitter.com/dKt6yWWGFx

— RNC Research (@RNCResearch) June 28, 2023