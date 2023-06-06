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شعر به السكان في أجزاء كبيرة من الولاية

زلزال بقوة 3.6 درجات في النمسا

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ مساءً
زلزال بقوة 3.6 درجات في النمسا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بلغت قوته 3.6 درجات على مقياس ريختر، الليلة الماضية، منطقة جنوب غرب مدينة ليوبين في ولاية “شتاير مارك” النمساوية، الواقعة على الحدود المجرية.

تفاصيل الزلزال

وأفاد المعهد النمساوي لعلوم الجيولوجيا والبيئة، بأن الزلزال حدث قبل وقت قصير من منتصف الليل، وأن مركزه يقع بالقرب من مدينة “سانت ميخائيل” في الجزء الجبلي الشمالي بولاية “شتاير مارك”.

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وأكد المعهد أن الهزات الأرضية الناجمة عن الزلزال كانت محسوسة في أجزاء كبيرة من الولاية، فيما طلبت خدمة رصد الزلازل من السكان الإبلاغ عن أية آثار ناجمة عن الزلزال، في حين لم تسجل الجهات المعنية أية خسائر بشرية.

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