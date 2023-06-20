زلزال بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش التركية

سجل علماء الزلازل، مساء الاثنين، زلزالًا بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر في منطقة كهرمان مرعش التركية.

تفاصيل الزلزال

وقالت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في تركيا (AFAD): إن الزلزال سجل عند الساعة 21:31 في منطقة غوكسون، حيث كان مصدره على عمق 7.1 كم.

ولم تعلن السلطات عن أي إصابات أو خسائر.