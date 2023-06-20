زلزال بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش التركية

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سجل علماء الزلازل، مساء الاثنين، زلزالًا بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر في منطقة كهرمان مرعش التركية.
وقالت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في تركيا (AFAD): إن الزلزال سجل عند الساعة 21:31 في منطقة غوكسون، حيث كان مصدره على عمق 7.1 كم.
ولم تعلن السلطات عن أي إصابات أو خسائر.