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مصدره على عمق 7.1 كم

زلزال بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش التركية

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
زلزال بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش التركية
المواطن - فريق التحرير

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سجل علماء الزلازل، مساء الاثنين، زلزالًا بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر في منطقة كهرمان مرعش التركية.

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تفاصيل الزلزال

وقالت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في تركيا (AFAD): إن الزلزال سجل عند الساعة 21:31 في منطقة غوكسون، حيث كان مصدره على عمق 7.1 كم.

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ولم تعلن السلطات عن أي إصابات أو خسائر.

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